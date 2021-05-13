Jandarma komutanından gaziye bayram ziyareti
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Jandarma komutanından gaziye bayram ziyareti

Jandarma komutanından gaziye bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Selendi İlçe Jandarma komutanı Teğmen Ömer Can Çeri ilçeye bağlı Dumanlar Mahallesinde yaşayan Güneydoğu Gazisi Ekrem Kızılkaya'yı evinde ziyaret ederek bayramlaştı.

Selendi İlçe Jandarma komutanı Teğmen Ömer Can Çeri ilçeye bağlı Dumanlar Mahallesinde yaşayan Güneydoğu Gazisi Ekrem Kızılkaya'yı evinde ziyaret ederek bayramlaştı.

Mardin Kızıltepe Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli iken yapılan operasyon esnasında, teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 Ağustos 2019 tarihinde gazi olan Selendili Ekrem Kızılkaya'ya Ramazan Bayramında İlçe Jandarma komutanı Teğmen Ömer Can Çeri bayram ziyaretinde bulundu. 2019 yılında Mardin'de zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu 3 asker yaralanmıştı. Olayda yaralanan Selendi Dumanlar Mahallesinde ikamet eden Gazi Uzman Çavuş Ekrem Kızılkaya'ya Ramazan Bayramında Selendi İlçe Jandarma komutanı Teğmen Ömer Can Çeri evinde ziyaret ederek bayramını kutladı. İlçe Emniyet Amiri Komiser Metin Demirel'in de eşlik ettiği ziyarette Teğmen Ömer Can Çeri, "Gazimizi ziyaret edip, bayramın güzelliğini ve manevi anlamını paylaşmak istedik. Onlar bizim baş tacımız. Her daim yanlarındayız." dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Gazi Ekrem Kızılkaya ise ziyaretçilere teşekkür etti. - MANİSA

Jandarma komutanından gaziye bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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