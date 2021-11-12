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Jandarma KOM zehir tacirlerine göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Jandarma KOM zehir tacirlerine göz açtırmıyorMALATYA Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma KOM zehir tacirlerine göz açtırmıyor

MALATYA Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Yeşilyurt Jandarma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir adreste kenevir bitkisi ile kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, 3 kilo 750 gram kubar esrar, 64 kök kenevir bitkisi, 460 litre sahte alkol, 1 adet tabanca, 30 adet tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet tüfek fişeği ile 1 adet terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, zanlıların jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Jandarma KOM zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Jandarma KOM zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Jandarma KOM zehir tacirlerine göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez - Son Dakika Haberleri
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