Jandarma, kadın muhtarlara çiçek dağıttı

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Jandarma, kadın muhtarlara çiçek dağıttı Jandarma 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutluyor İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nü dolayısıyla kadın muhtarlar ziyaret edilerek kendilerine çiçek ve anı objesi takdim edildi.

Jandarma, kadın muhtarlara çiçek dağıttı

Jandarma 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutluyor

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nü dolayısıyla kadın muhtarlar ziyaret edilerek kendilerine çiçek ve anı objesi takdim edildi.

Kadına Yönelik Şiddetin Önüne Geçebilmek için Muhtarlarla İş birliği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki kadın muhtarlara yapılan ziyaretlerde, aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetin önüne geçebilmek maksadıyla, yapılabilecek iş birliği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli Kadın Astsubaylar tarafından Sarıyer Demirciköy Mahallesinde düzenlenen etkinlikte, katılım yapan kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı ve günün anlamına istinaden karanfil ile ani objesi takdim edildi.

KADES uygulamasının önemi anlatıldı

Jandarma personelince tamamen yerli ve milli bir yazılıma sahip olan KADES uygulamasının, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirildiği belirtilerek söz konusu uygulamayı katılımcıların tamamının cep telefonlarına indirmeleri sağlandı.

Uygulamalarda Kadınlarımıza Karanfil Dağıtıldı

Jandarma sorumluluk sahasının her noktasında uygulama yapan Jandarma ekipleri tarafından, uygulamaya katılan kadınlarımızın kadınlar günü kutlanarak kendilerine karanfil takdim edildi. Jandarma ekiplerince kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için bütün tedbirlerin alınarak kararlılıkla uygulanmaya devam edildiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZÖHRE ALAGÖZ