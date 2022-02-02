Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor: 2 gözaltı - Haberler
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Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor: 2 gözaltı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, devriye atan jandarma ekipleri, Gözebaşı köyü mevki'inde açık kasa bir araçta 2 adet süt makinesi, 1 adet büyük tüp, 2 adet kazan, 1 adet demir pano gibi malzemelerin olduğu ve Mollakendi bölgesinde başka bir araçta ise elektrik kablolarının olduğunu gördü. Malzemelerin hırsızlık malzemeleri olduğunu değerlendiren ekipler, araçları durdurdu. Jandarma ekiplerince malzemeler hakkında yapılan araştırma sonucunda malzemelerin hırsızlık sonucu elde edildiği anlaşıldı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Mollakendi, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Haber

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