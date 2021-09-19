Jandarma Genel Komutanlığı Yardımcısı Org. Ali Çardakcı'dan gazilere ziyaret

Jandarma Genel Komutanlığı Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle gazileri ziyarete etti.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Jandarma Genel Komutan Yardımcımız Orgeneral Ali Çardakcı, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, İç Güvenlik Harekatı'nda yaralanan kahramanlarımızı ve kıymetli gazilerimizi Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti" denildi. - ANKARA