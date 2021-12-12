Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Koç, Refahiye'de denetim gerçekleştirdi - Haberler
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Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Koç, Refahiye'de denetim gerçekleştirdi

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Koç, Refahiye'de denetim gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Erzincan'ın Refahiye ilçesi Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda incelemelerde bulunarak denetleme gerçekleştirdi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Erzincan'ın Refahiye ilçesi Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda incelemelerde bulunarak denetleme gerçekleştirdi.

Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığına gelen Korgeneral Halis Zafer Koç, taburda görevli askerlere hitap ettikten sonra, incelemelerde bulunarak denetleme gerçekleştirdi. Korgeneral Halis Zafer Koç, Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığında yapılan çalışmalar hakkında İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Hakan Bozgedik'ten bilgi aldı.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç'a yaptığı denetimlerde, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, İl Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Hakan Bozgedik ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Onur Hane eşlik etti.

Korgeneral Koç, daha sonra Dumanlı Tabiat Parkını gezerek ilçede hayırsever iş adamı tarafından yapılan Tuğcu Camii'ni ziyaret etti.

Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, ziyaretlerinden dolayı Korgeneral Halis Zafer Koç'a teşekkürlerini iletirken, Korgeneral Halis Zafer Koç ise hoş karşılamadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek ilçeden ayrıldı. - ERZİNCAN

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Koç, Refahiye'de denetim gerçekleştirdi

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Koç, Refahiye'de denetim gerçekleştirdi

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Koç, Refahiye'de denetim gerçekleştirdi

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Koç, Refahiye'de denetim gerçekleştirdi

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