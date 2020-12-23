Jandarma ekipleri uyuşturucudan 4 kişiyi yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Jandarma ekipleri uyuşturucudan 4 kişiyi yakaladı

23.12.2020 11:22 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:27
Jandarma ekipleri uyuşturucudan 4 kişiyi yakaladı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Derinkuyu, Acıgöl ve Gülşehir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Derinkuyu, Acıgöl ve Gülşehir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Derinkuyu'da yol kontrol ve arama çalışmasında S.S.Ç.'nin üzerinde 0,42 gram metamfetamin, Gülşehir'de K.B.'nin üst aramasında 0,57 gram metamfetamin ve Acıgöl ilçesinde de F.Y. ve M.U.'ya uyuşturucu madde kullanmaktan yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Jandarma ekipleri uyuşturucudan 4 kişiyi yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Aslı Tandoğan Birkan Sokullu Seren Serengil
Spor Vitor Hugo Çağdaş Atan Burak Yılmaz Mauricio Lemos Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jandarma ekipleri uyuşturucudan 4 kişiyi yakaladı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:28:59. #1.14#
title