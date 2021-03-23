Jandarma ekipleri ev ev dolaşarak vatandaşı bilgilendiriyor
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Jandarma ekipleri ev ev dolaşarak vatandaşı bilgilendiriyor

23.03.2021 16:20 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:35
Jandarma ekipleri ev ev dolaşarak vatandaşı bilgilendiriyor

Van'ın Erciş ilçesindeki jandarma ekipleri, kırsal mahallelerdeki evleri tek tek dolaşarak vatandaşları korona virüs tedbirlerine uyulması noktasında Türkçe ve Kürtçe bilgilendiriyor.

Van'ın Erciş ilçesindeki jandarma ekipleri, kırsal mahallelerdeki evleri tek tek dolaşarak vatandaşları korona virüs tedbirlerine uyulması noktasında Türkçe ve Kürtçe bilgilendiriyor.

Tüm Türkiye'de kontrollü normalleşme süreci devam ederken, Erciş ilçesinde jandarma ekipleri de bu konuda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erciş Kaymakamlığı bünyesinde ilçe genelinde yapılan dinamik denetimlere destek veren ekipler, kırsal mahallelerdeki evleri ve iş yerlerini tek tek dolaşıyor. Vatandaşlara korona virüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulunan ekipler, Türkçe bilmeyen vatandaşlara da Kürtçe bilgilendirme yapıyor.

Erciş Kaymakamlığı tarafından basılan el broşürlerini de vatandaşlara takdim eden ekipler; maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunuyor. - VAN

Jandarma ekipleri ev ev dolaşarak vatandaşı bilgilendiriyor
Jandarma ekipleri ev ev dolaşarak vatandaşı bilgilendiriyor
Jandarma ekipleri ev ev dolaşarak vatandaşı bilgilendiriyor
Jandarma ekipleri ev ev dolaşarak vatandaşı bilgilendiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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