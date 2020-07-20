Jandarma basınca mikrofonu eline aldı
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Jandarma basınca mikrofonu eline aldı

Çeşme'de tatil yapan Berrak Tüzünataç'ın eğlendiği mekan, sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle jandarma tarafından basıldı! Tüzünataç, bunun üzerine mikrofonu eline alıp, misafirlere o anları paylaştığı için kızdı.

Jandarma basınca mikrofonu eline aldı
20.07.2020 08:46 | Son Güncelleme: 20.07.2020 08:50

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'dan ayrıldıktan sonra soluğu Çeşme'de, arkadaşlarının yanında almıştı. Yaklaşık 1 aydır Çeşme'de yakın dostlarıyla tatil yapan Tüzünataç, önceki akşam arkadaşlarıyla Before Sunset Beach'te eğlenirken mekan jandarma ekipleri tarafından basıldı. Sebep, mekanın Covid sonrası alınan sosyal mesafe önlemlerine uymamasıydı. Mekanda bulunanların sosyal medya hesaplarından eğlenirken videolar paylaşması üzerine harekete geçen jandarma, uyarılarını yapıp, mekandan ayrıldı. Bunun üzerine DJ kabinine geçen Berrak Tüzünataç, mikrofonu eline alıp, mekanda eğlenen misafirlere sosyal medya ayarı verdi! "Sanal gerçeklik mi istiyorsunuz, yoksa anı yaşamak mı" diye soran Tüzünataç, "Instagram için fotoğraf çekmeyi bırakalım da, herkes eğlencesine baksın" dedi. Kısacası, sosyal mesafeye uymuyoruz, bunu ilan etmeyi bırakın demeye getirmiş!

Kaynak: Snob Magazin

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