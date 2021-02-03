Jandarma ekipleri, babası ve üvey annesi tarafından varile hapsedilen çocuğu kurtardı
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Jandarma ekipleri, babası ve üvey annesi tarafından varile hapsedilen çocuğu kurtardı

03.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:23

Brezilya'da bir ay boyunca evlerinin balkonundaki fıçının içine zincirlenen ve hayatta kalmak için kendi dışkısını yiyen 11 yaşındaki çocuk, jandarma tarafından kurtarıldı. Çocuğun istismarında rol oynadığı iddia edilen baba, üvey anne ve üvey kız kardeş tutuklandı.

Brezilya'nın Campinas şehrinde babası ve üvey annesi tarafından varile hapsedilen 11 yaşındaki erkek çocuğu, komşuların ihbarı üzerine eve gelen jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yayınlanan videoda jandarma ekiplerinin, yaklaşık bir aydır kendi dışkısı ile beslenen çocuğu kurtardığı ortaya çıktı.

ÜVEY ANNE SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLİYORMUŞ

Zavallı çocuğun babası, üvey annesi ve 22 yaşındaki üvey kız kardeşi, ekipler tarafından tutuklandı. Sokak köpeklerini beslediği bilinen üvey anne, çocuğun psikolojik sorunları olduğunu ve kendilerini uğraştırdığı için varile hapsettiklerini söyledi.

Jandarma ekipleri, babası ve üvey annesi tarafından varile hapsedilen çocuğu kurtardı

BABASI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Varilde aç ve susuz bir şekilde hapsedilen çocuğun babası, önce çocuğun biyolojik babası olmadığını söyledi ardından babası olduğunu kabul etti. Komşular, annesi tarafından terk edilen çocuğun aile tarafından yıllarca eziyet gördüğünü söyledi.

Jandarma ekipleri, babası ve üvey annesi tarafından varile hapsedilen çocuğu kurtardı
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