Jandarma astsubay çift, üniformalarıyla nikah masasında

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, jandarma astsubay Şüheda Kantekin ve Mehmet Yiğit, üniformalarıyla nikah masasına oturup, hayatlarını birleştirdi.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, jandarma astsubay Şüheda Kantekin ve Mehmet Yiğit, üniformalarıyla nikah masasına oturup, hayatlarını birleştirdi.

Jandarma astsubay olarak görev yapan Şüheda Kantekin ve Mehmet Yiğit, Düziçi Belediyesi Nikah Salonu'nda dünyaevine girdi. Belediye Başkanı Alper Öner'in kıydığı nikaha astsubay çift, gelinlik ve damatlık yerine üniformalarıyla geldi. Çiftin nikah şahitliğini ise İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ve eşi Aytül Tombul yaptı. Törene çiftin ailesi ile yakınlarının yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özkan Çakmakcı ve mesai arkadaşları da katıldı. Çifti tebrik eden Albay Tombul, "Jandarma teşkilatında görev yapan çiftimizin nikah şahidi olarak burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Mehmet Yiğit de mutluluklarını yakınlarıyla paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil Şeker