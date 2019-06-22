James Bond filminin setindeki kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu

Başarılı aktör Daniel Craig'in başrolünde olduğu ve hasılat rekorları kıran James Bond serisinin 25'inci filmi Britanya'da dünyaca bilinen Pinewood Studios'da çekiliyor. 2020'de gösterime girmesi planlan Jamez Bond filminin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, filmin setinde skandal bir olay yaşandı.

KADINLAR TUVALETİNDE GİZLİ KAMERA BULUNDU

Geçtiğimiz günlerde film setindeki kadınlar tuvaletine yerleştirilmiş bir gizli kamera bulundu. İhbar üzerine sette araştırma yapan polis, 49 yaşında bir set çalışanını gözaltına aldı.

"YAŞANANLARI CİDDİYE ALIYORUZ"

Pinewood Studios sözcüsü olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Yaşananları oldukça ciddiye alıyoruz. Durumu polise bildirdik ve açtıkları soruşturmada kendilerine her desteği sağlıyoruz."

'RÖNTGENCİLİK' SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ise 'röntgencilik' suçundan soruşturma başlattığını ve olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

SETİ ZİYARET ETMİŞTİ

Perşembe günü İngiltere tahtının varisi Prens Charles, stüdyoyu ziyaret ederek filmin başrol oyuncuları Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris ve yönetmen Cary Fukunaga ile sohbet etmişti.