Jakoben ne demek? Jakoben anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Jakoben kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Jakoben anlamı ne? Jakoben ne demek? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

JAKOBEN NE DEMEK?

Halka karşın halk adına devrimci girişimlerde bulunan kimse, seçkin azınlık devrimcisi, devrimci demokrat, tepeden inmeci, dayatmacı.

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