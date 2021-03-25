Jahrein: "Alfred bir daha yürüyemeyecek büyük ihtimalle"

Twitch'in sevilen isimlerinden biri olan Jahrein: "Alfred bir daha yürüyemeyecek büyük ihtimalle" ifadelerini bugünkü yayınında kullandı. Hatırlarsınız ki başarılı yayıncının biricik köpeği Alfred, hiç yapmayacağı bir şey yapıp balkondan atlamıştı. Bu olayla birlikte bizleri üzüntüye boğan Alfred geçirdiği birkaç ameliyat sonrası iyileşme evresine girmişti.

Jahrein bugün yaptığı yayında seyircilerin ısrarı üzerine Alfred hakkında konuştu ve üzücü haberi seyircilerine verdi.

Kaynak: Playerbros