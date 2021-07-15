Jahrein A Haber videosunu kaldırttı!
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Jahrein A Haber videosunu kaldırttı!

Jahrein A Haber videosunu kaldırttı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Ahmet Sonuç hakkında yapılan yalan haber videosu sonuca vardı!

Ülkemizi başarılı Twitch yayıncılarından biri olan Ahmet Sonuç namı diğer Jahrein A Haber videosunu kaldırttı.

Jahrein, geçtiğimiz aylarda Twitch yayınında Kudüs olayları ile alakalı ironili bir yorum yapmıştı. Bu yayının ardından ise A Haber YouTube kanalı üzerinden "Jahrein'den Skandal Açıklama" başlığıyla bir video paylaştı. Bu videonun içeriği ise Jahrein'in Kudüs olayları ile ilgili yaptığı yorumun montajlanıp yüklenmesini içeriyordu.

Jahrein aynı gün içinde Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu videoyu kaldırtacağına dair bir gönderi yayınlamıştı. Bu videoyu bugün kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla YouTube üzerinden kaldırttığını açıkladı. Jahrein gönderide "Sevgili benle ilgili yaptığınız yalan habere dair videoyu internetten kaldırttık. Geleneksel medya sizin mağaranız olabilir ama internette bizimle aşık atmayınız. Tavsiye edimez. Öptüm canım" sözlerine yer verdi.

Gönderiye gelen yorumlar ise Jahrein'i destekler nitelikteydi!

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Kaynak: Playerbros

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