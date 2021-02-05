İzzet Yıldızhan: Tolgahan'ın ürünleri dünya markalarına kafa tutar

Kurduğu erkek giyim markası Bark ile kısa sürede büyük bir başarı elde eden yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün usta sanatçı İzzet Yıldızhan ve iş insanı Murtaza Altınkaya ile bir araya geldi

Bomonti'de bulunan Mercure Otel'de bir araya gelerek hasret gideren eski dostlardan İzzet Yıldızhan ve Murtaza Altınkaya'nın giyimlerinde Tolgahan Sayışman'ın markasını tercih etmeleri ile dikkatlerden kaçmadı.

'TOLGAHAN'IN ÜRÜNLERİ ÇOK KALİTELİ'

Yıldızhan, "Beni hep sahnelerde ve iş toplantılarımdan dolayı klasik giyim tarzıyla görmeye alışkın herkes ama sportif olmayı, rahat kıyafetler tercih etmeyi hep sevmişimdir. Tolgahan'ın markası da tam anlamıyla öyle. Kardeşim diye demiyorum ama ürünlerinin kalitesi dünya markalarına kafa tutar." dedi.& ;

'BUNLARI DUYMAK ÇOK GÜZEL'

Sayışman ise, "Sevdiğim, değer verdiğim insanlardan böyle sözler duymak ve desteğini hissetmek bana en güzel ödül" dedi.& ;





Kaynak: Snob Magazin