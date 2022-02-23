İZSU İzmir su kesintisi: 23 - 24 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Şubat Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 23 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri...

23 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİLERİ

İlçe: BEYDAĞ

Mahalleler: EĞRİDERE

Kesinti Süresi: 23.02.2022 saat 16:00 ile 26.02.2022 saat 00:00 arasında yaklaşık 2 gün 8 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: BEYDAĞ İLÇESİ EĞRİDERE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

-------------

İlçe: BORNOVA

Mahalleler: TUNA, MERKEZ

Kesinti Süresi: 23.02.2022 saat 16:05 ile 17:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 4545 SOKAK NO:6 ÖNÜ İÇİN

-------------

İlçe: GÜZELBAHÇE

Mahalleler: YAKA MAH, ATATÜRK

Kesinti Süresi: 23.02.2022 saat 15:25 ile 17:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: SAYAÇ BÖLGESİ VANA KAPALI

-------------

İlçe: KARŞIYAKA

Mahalleler: BAHARİYE

Kesinti Süresi: 23.02.2022 saat 16:35 ile 17:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 2006 SOKAK No:20/C ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI İÇİN ZÜBEYDE HANIM CADDESİ X Şht. İBRAHİM ER SAYAÇ KAPATILDI.

-------------

İlçe: KİRAZ

Mahalleler: ÇAYAĞZI

Kesinti Süresi: 22.02.2022 saat 09:00 ile 27.02.2022 saat 17:00 arasında yaklaşık 5 gün 8 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ÇAYAĞZI MAHALLESİNİ BESLEYEN DALGIÇ POMPANIN ARIZA YAPMASINDAN DOLAYI BÖLGEDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.

-------------

İlçe: KONAK

Mahalleler: ALTINTAŞ, ATİLLA, GÜNEŞLİ, BARBAROS, GÜNGÖR

Kesinti Süresi: 23.02.2022 saat 16:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: İNÖNÜ CADDESİ NO:5 ÖNÜ İÇİN

Haberler.com - Gündem