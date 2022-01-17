İZSU İzmir su kesintisi: 17 Ocak 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Ocak Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...
İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Ocak Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileriBayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Ocak Pazartesi İzmir su kesintisi saatleri...
17 OCAK İZMİR SU KESİNTİLERİ
- İlçe: BAYRAKLI
Mahalleler: ALPASLAN, CENGİZHAN
Kesinti Süresi: 17.01.2022 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Elektrik Arızası
- İlçe: BERGAMA
Mahalleler: FATİH
Kesinti Süresi:16.01.2022 saat 16:25 ile 18:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
- İlçe: KARŞIYAKA
Mahalleler: BAHRİYE ÜÇOK
Kesinti Süresi: 17.01.2022 saat 09:05 ile 10:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Branşman Arızası
- İlçe: KİRAZ
Mahalleler: İSTİKLAL
Kesinti Süresi: 17.01.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası