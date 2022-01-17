İZSU İzmir su kesintisi: 17 Ocak 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? - Haberler
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İZSU İzmir su kesintisi: 17 Ocak 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi: 17 Ocak 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?
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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Ocak Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Ocak Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileriBayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Ocak Pazartesi İzmir su kesintisi saatleri...

17 OCAK İZMİR SU KESİNTİLERİ

  • İlçe: BAYRAKLI

Mahalleler: ALPASLAN, CENGİZHAN

Kesinti Süresi: 17.01.2022 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

  • İlçe: BERGAMA

Mahalleler: FATİH

Kesinti Süresi:16.01.2022 saat 16:25 ile 18:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

  • İlçe: KARŞIYAKA

Mahalleler: BAHRİYE ÜÇOK

Kesinti Süresi: 17.01.2022 saat 09:05 ile 10:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Branşman Arızası

  • İlçe: KİRAZ

Mahalleler: İSTİKLAL

Kesinti Süresi: 17.01.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Ocak Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

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