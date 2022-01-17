İZSU İzmir su kesintisi: 17 Ocak 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Ocak Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...