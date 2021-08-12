İZSİAD üyeleri başarı hikayelerini anlatıyor

İZSİAD'ın çevrimiçi olarak düzenlediği 'Başarı Hikayeleri Sohbetleri'ne Batı Anadolu Sağlık Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz katıldı.

Tıp ve eğitim alanlarında yatırımları olan Batı Anadolu Sağlık Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, "Başarı hikayesi yaşadığınız sürece devam eder, hikayeniz öldüğünüzde biter" dedi.

Toplantının açılışında konuşan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Başarı Hikayeleri Sohbetleri'nde Batı Anadolu Sağlık Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz'ü ağırlamak istediklerini söyledi. Yaz dönemi nedeniyle Başarı Hikayeleri Sohbetleri'ne kısa bir ara vereceklerini söyleyen Küçükkurt, "Bu dönemki son toplantımızı Özer Gürbüz'e ayırmak istedik. Sağlık ve eğitim üzerine yatırımları ile ön plana çıkan Gürbüz'ü dinleyeceğiz' dedi.

Batı Anadolu Sağlık Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz başarı kavramının çok göreceli olduğunu ifade ederek, "Bilim dünyasında başarı bambaşka anlamlar ifade ederken, iş dünyası açısından başarı başka bir anlam ifade ediyor" dedi. Kendisini bildi bileli çalıştığını söyleyen Gürbüz, "Kula'da babamın tekstil fabrikasında çalışırdım, Kula'da ahilik sistemi uygulanırdı. Ben orda ticaretin sırlarını ve halkın dilini o çıraklık döneminde öğrendim. Bu da benim hayat çizgimde önemli bir deneyimdir" dedi.

Babasının tekstil mühendisi olmasını istediğini söyleyen Gürbüz, "Ancak Tıp Fakültesi'ni kazanınca babam 'devam et' dedi, kadın doğum uzmanı olarak İzmir'de faaliyet gösteriyorum" dedi. Tıp dışında üniversite eğitim hayali olduğunu söyleyen Gürbüz, "12 dalda mesleki teknik olarak bir eğitim kurumuna da sahibiz" diye konuştu.

"Hayat dört bölümden oluşuyor"

Kendi hayat hikayesinin en önemli bölümünün 0-20 yaş arası olduğunu söyleyen Gürbüz, "Özer Gürbüz olarak temellerim o dönemde atıldı, eğitim dönemim, çıraklık dönemim bu dönemde oldu" dedi. Binanın inşa döneminin 20-40 arasında olduğunu söyleyen Gürbüz, "Hiçbir zaman kumdan kale olmamayı hedefledim. Önce çamur olduk, tuğla olduk, sonra piştik, güçlendik" dedi. 40-60 yaş arasının güçlenme dönemi olduğunu ifade eden Gürbüz, "Güçlendiniz, bilgi doldunuz ve direksiyona geçerek hayat yolculuğuna direksiyonda devam ediyorsunuz. 60 yaşına geldiğinizde iki mutluluk var, biri haz mutluluğu diğeri de anlam mutluluğu" dedi.

Gerçek mutluluğun anlam mutluluğunda olduğunu söyleyen Gürbüz, "60-80 yaş arasında da en önemli misyonumuz bir sonraki nesle bu öğrettiğimiz değerleri aktarmak, orada bir lider bulmamız lazım" diye konuştu.

"Yaşam boyu hikayeniz sürer"

En büyük başarım olarak iyi bir aileye sahip olduğunu söyleyen Gürbüz, "Başarı Hikayeleri yaşadığınız, nefes aldığınız sürece devam ediyor aslında. Başarı Hikayesi öldüğünüzde sonlanır ve geriye iyisiyle kötüsüyle sizin hikayeniz kalır. Amacımız güzel bir hikaye yazabilmek" dedi.

Batı Anadolu Üniversitesi hayalini hala koruduğunu söyleyen Op. Dr. Gürbüz, "Pandeminin geçmesi ve ekonominin rahatlamasını bekliyorum, sonrasında bir üniversite girişimimiz olacak" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler