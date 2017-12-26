İznik'te "Z" Kütüphane Açıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, bünyesinde internet hizmeti olan ve dijital kitaplarla zenginleştirilmiş "Z" kütüphane açıldı.



İznik Anadolu Lisesi'ndeki kütüphanenin açılışına Kaymakam Bülent Bayraktar, Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldırım ile protokol mensupları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış öncesi kütüphanenin barındırdığı özellikler ve öğrencilere sağlayacağı katkılar hakkında Okul Müdürü İlhami Bıçak tarafından protokol mensuplarına bilgi verdi. Kurdele kesiminin ardından protokol mensupları kütüphaneyi gezerek, zenginleştirilmiş kütüphanede Kütüphanesinde incelemelerde bulundu. - BURSA