İznik'te tek katlı ev ile odunluk yandı
Haberler » Güncel » İznik'te tek katlı ev ile odunluk yandı - Haber

İznik'te tek katlı ev ile odunluk yandı

İznik ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev ile yanındaki odunluk kullanılamaz hale geldi.

27.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:17
İznik'te tek katlı ev ile odunluk yandı

ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev ile yanındaki odunluk kullanılamaz hale geldi.

Yeşilcami Mahallesi Küme Evleri'nde 'a ait tek katlı binanın yan tarafındaki odunlukta elektrik kablosundan yangın çıktı. Tutuşan odunlar, üç kişinin yaşadığı eve sıçradı.

Evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, ev ile odunluğun kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: İznik'te tek katlı ev ile odunluk yandı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et