İznik Ovası'nı don vurdu BURSA'daki İznik Ovası'nda dün akşam hava sıcaklığı eksi 6 dereceye kadar düşünce don olayı yaşandı.

BURSA'daki İznik Ovası'nda dün akşam hava sıcaklığı eksi 6 dereceye kadar düşünce don olayı yaşandı. Başta erikler olmak üzere ovadaki mahsuller buz tuttu.

Son günlerde düşen hava sıcaklığı dün akşam İznik ilçesinde eksi 6 derece kadar indi. Havanın soğumasıyla birlikte İznik Ovası'nda don olayı yaşandı. Don başta hasatı yaklaşan erikler olmak üzere ovadaki mahsullere zarar verdi.

İznik Ziraat Odası Başkanı Vahit Mutlu, "Eriklerdeki buzlanma net bir şekilde görülüyor. Zararın hangi boyutta olduğu konusunda şu an bir şey söylemek mümkün değil. Görevli arkadaşların çalışmalarını tamamlamasının ardından zararın durumu netleşecektir" diye konuştu.

Erik dışında bölgedeki kabak, fasulye, marul ve maydonoz ile şeftali ve zeytinde de zarar beklendiği ifade edildi.

Kaynak: DHA