İznik'e değer katacak dernek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İznik'e değer katacak dernek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İznik'e değer katacak dernek

İznik'i turizmi ve sanatıyla geliştirmeye yönelik İznik Yerel Eylem Grubu Derneği (İZNİK YEG) kuruldu.

İZNİK, BURSA (İHA) - İznik'i turizmi ve sanatıyla geliştirmeye yönelik İznik Yerel Eylem Grubu Derneği (İZNİK YEG) kuruldu.

İznik Belediyesi öncülüğünde kurulan derneği değerlendiren Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Dünyaca meşhur çinileriyle, kendine özgü iklimiyle, bereketli topraklarıyla, doğal güzelliğiyle, tarihi ve kültürel zenginliğiyle, her türlü sebze ve meyvenin yetiştiği bir ilçeyiz. Adını verdiği gölüyle, turizm sektörü açısından son derece önemli bir merkez olan İznik'imizin sahip olduğu potansiyeli artırmak için İZNİK YEG olarak çalışmalara başladık" dedi.

Başkan Mehmet Usta, "Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü LEADER tedbiri çerçevesinde 4 husus üzerinde çalışılacak. Bunlar, kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik kaliteli ürünler, el sanatları ve diğer faaliyetleri içeren kısa tedarik zincirlerinin ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi; kırsal turizm ürünlerinin geliştirilmesi; kültürel ve sosyal hayatın geliştirilmesi ve yerel örgütlerin, derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi; yerel eylem grupları ağı, en iyi uygulama değişimi, IPARD programının yayılması ve kırsal kalkınmaya yeni yaklaşımların öğrenilmesidir" diye bilgi verdi. - BURSA

İznik'e değer katacak dernek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Tunç Soyer Seyit Torun Donald Trump Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Gülben Ergen Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Salih Uçan Bülent Uygun Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mahmut Özer Derya Yanık Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İznik'e değer katacak dernek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 16:34:31. #1.17#