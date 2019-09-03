03.09.2019 23:20

İzne gelen Sözleşmeli Er kolunu slaj makinesine kaptırdı

OSMANİYE - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Kabaağaç köyüne izne gelen Sözleşmeli Er Ramazan Demirci,mısır hasadında ailesine yardım ederken kolunu slaj makinesine kaptırarak yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Andırın ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde meydana geldi. Görev yaptığı Balıkesir ilinden izinli olarak memleketine gelen sözleşmeli Er Ramazan Demirci tarlada ailesine yardım ederken kolunu slaj makinesine kaptırdı. Acı içinde yerde kalan Demirci'nin yardımına çevrede bulunanlar yetişti. Uzun süre sıkışan kolunuslaj makinesinden çıkarmaya çalışan Ramazan Demirci'nin kolu makineden çıkartıldı. Olay yerinde bulunan özel bir araçla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Dmirci burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana iline sevk edildi.

Kaynak: İHA