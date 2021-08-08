İzmit Tiyatro Günlerinde 'uyanma' oyunu beğeni aldı
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İzmit Tiyatro Günlerinde 'uyanma' oyunu beğeni aldı

İzmit Tiyatro Günlerinde 'uyanma' oyunu beğeni aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit Belediyesinin pandemide sahnelerden uzak kalan yerel tiyatro topluluklarını desteklediği İzmit Tiyatro Günleri kapsamında Alternaif Tiyatro Sahnesinde sahnelenen 'Uyanma' adlı tiyatro oyunu, izleyicilerinden büyük beğeni aldı.

İzmit Belediyesinin pandemide sahnelerden uzak kalan yerel tiyatro topluluklarını desteklediği İzmit Tiyatro Günleri kapsamında Alternaif Tiyatro Sahnesinde sahnelenen 'Uyanma' adlı tiyatro oyunu, izleyicilerinden büyük beğeni aldı.

Pandemi sebebiyle sahne etkinliklerinden uzak kalan yerel tiyatro toplulukları ve tiyatroseverleri tekrar bir araya getiren İzmit Tiyatro Günleri, 'Uyanma' oyunu ile devam etti. Alternaif Tiyatro oyuncuları Tufan Serezli, Durmuş Çetin ve Ersin Çakmak'ın sahnelediği oyun, İzmitliler tarafından büyük ilgi gördü.

26 Temmuz'da başlayan ve her gösterisi ilgiyle takip edilen İzmit Tiyatro Günleri, bugün saat 20.00'de yerel tiyatro kurucularının söyleşisi ile kapanışı yapacak. Kapanış programı İzmit Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. - KOCAELİ

İzmit Tiyatro Günlerinde 'uyanma' oyunu beğeni aldı
İzmit Tiyatro Günlerinde 'uyanma' oyunu beğeni aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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