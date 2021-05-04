İzmit'te tüm sosyal alanlar şeritlerle kapatıldı
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İzmit'te tüm sosyal alanlar şeritlerle kapatıldı

İzmit'te tüm sosyal alanlar şeritlerle kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından İzmit'teki tüm park, sosyal ve spor alanları şeritler çekilerek kapatıldı.

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından İzmit'teki tüm park, sosyal ve spor alanları şeritler çekilerek kapatıldı.

İzmit Kaymakamlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri İzmit'teki tüm parkları, dinlenme alanlarını ve halka açık alanlardaki spor aletlerini tam kapanma süresi boyunca kapattı. İzmit'in bütün parklarını ve sosyal alanlarını dolaşan ekipler vatandaşların bir araya gelebileceği, sosyal mesafeyi korumayacağı öngörülen noktaları şerit çekerek halkın giriş çıkışına kapattı.

Parkların tam kapanmayla birlikte şeritlerle kapatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Amiri Aydın Tezcan, "İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak korona virüs salgının ilk gününden bu yana parklarımızı titizlikle dezenfekte ettik. Şimdi de İzmit Kaymakamlığı tarafından yayınlanan genelde doğrultusunda parklarımızı ve oturma alanlarımızı şeritlerle halkın kullanımına kapattık" dedi. - KOCAELİ

İzmit'te tüm sosyal alanlar şeritlerle kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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