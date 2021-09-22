İzmit Sapakpınar-Zeytinburnu-Gedikli arasına beton yol yapılıyor

ZEYTİNBURNU (Habermetre) - Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra köy yollarının da konforlu ve güvenli olması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, köy yollarında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sapakpınar- Zeytinburnu ve Gedikli köyleri arası bağlantı yolunda beton yol yapılıyor. İzmit Sapakpınar-Zeytinburnu-Gedikli bağlantı yolunda yolun temeli olan plent miks temel serimi sonrası beton dökümü yapılıyor.

YERLİ KAYNAKLAR KULLANILIYOR

Aşınması ve dayanımı daha geç olan beton yollar için daha düşük maliyetle yerli kaynaklar kullanılıyor. Asfaltta kullanılan ithal petrokimya malzemeler yerine yerli kaynakların kullanıldığı beton yollar daha dayanıklı ve uzun ömürlü ve daha düşük maliyetli oluyor.

STABİLİZE YOL YERİNE BETON YOL

Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İzmit Sapakpınar-Zeytinburnu-Gedikli köyleri arasındaki 3 kilometrelik yolda plent miks temel serimi sonrası beton yol yapımı çalışmaları yapıyor. Stabilize olan eski yol yerine Büyükşehir tarafından daha konforlu beton yol yapılıyor. Yapım çalışmaları devam eden yeni yolun tamamlanmasıyla Gedikli ve Akmeşe köylerinden Sapakpınar'a ulaşım daha kolay, daha kısa ve daha konforlu olacak.

İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021

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