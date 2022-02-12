İzmit Körfezi sahili çöplüğe döndü - Haberler
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İzmit Körfezi sahili çöplüğe döndü

Demirören Haber Ajansı, Ergün Ayaz - Güncel
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İZMİT Körfezi doğu sahilinin, iş makinesi lastiklerinden evsel atıklara kadar çöplerle dolduğu gözlendi.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT Körfezi doğu sahilinin, iş makinesi lastiklerinden evsel atıklara kadar çöplerle dolduğu gözlendi.

İzmit Körfezi'nde müsilajla mücadele kapsamında geçen yıldan bu yana temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Kış aylarında rüzgarla denizde oluşan dalgalar ise önlemlere rağmen oluşan kirliliği ortaya çıkardı. Yağmurlarla derelerin taşıdığı sanılan atıklar, dalgalarla sahile vurdu. İzmit Körfezi'nde, kuş cennetinin bulunduğu doğu sahilinin tamamen atıklarla dolduğu gözlendi. Atıklar nedeniyle çöplüğe dönüşen sahilde; sazlıklara kadar her yerin iş makinesi lastikleri, top, ayakkabı, terlik, şişe, oyuncak, evsel atık ve ağaç dallarıyla kaplandığı görüldü.


İzmit Körfezi sahili çöplüğe döndü

İzmit Körfezi sahili çöplüğe döndü

İzmit Körfezi sahili çöplüğe döndü

İzmit Körfezi sahili çöplüğe döndü

İzmit Körfezi sahili çöplüğe döndü

İzmit Körfezi sahili çöplüğe döndü

İzmit Körfezi sahili çöplüğe döndü

İzmit Körfezi sahili çöplüğe döndü

İzmit Körfezi sahili çöplüğe döndü

İzmit Körfezi sahili çöplüğe döndü

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Güncel

Kocaeli, Güncel, Haberler

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