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İzmit Körfezi beyaz gelinliğini giydi

İhlas Haber Ajansı / Hamza Emin Usta - Haberler | Güncel

İzmit Körfezi beyaz gelinliğini giydiKOCAELİ Kocaeli'de etkili olan kar yağışı kenti adeta beyaza bürürken, eşsiz manzara havadan görüntülendi.

İzmit Körfezi beyaz gelinliğini giydi

KOCAELİ Kocaeli'de etkili olan kar yağışı kenti adeta beyaza bürürken, eşsiz manzara havadan görüntülendi.

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı kentin her bölgesini beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası Kocaeli'den kartpostallık görüntüler oluşurken ağaçlar, evlerin çatıları, araçların üstleri beyaza büründü. Deniz ile kar manzarasının aynı kareyi paylaşması görsel bir şölen sundu.

Oluşan kartpostallık kar manzaraları havadan drone ile görüntülendi.

İzmit Körfezi beyaz gelinliğini giydi

İzmit Körfezi beyaz gelinliğini giydi

İzmit Körfezi beyaz gelinliğini giydi

İhlas Haber Ajansı / Hamza Emin Usta - Son Dakika Haberleri

Güncel, Haber

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