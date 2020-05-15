İzmit İnönü Caddesi sardunyalarla renklendi İzmit İnönü Caddesinde bulunan aydınlatma direklerine sardunya saksıları montajlandı

Ulaşımda ve çevre düzenlemesinde pek çok çalışmayı başarı ile tamamlayarak şehirdeki birçok yol ve caddeyi görsel olarak zenginleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit ilçesi İnönü Caddesi'ndeki aydınlatma direklerine özel saksılarda sardunya montajı gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile İnönü Caddesi görsel olarak daha da zenginleşti.

SAKSILAR AYDINLATMA DİREKLERİNE MONTAJLANDI

Sardunya saksıları İnönü Caddesi'ndeki Çınarlı Caminden Vali Konağına kadar ki kısımda bulunan aydınlatma direklerine montajlandı. 9 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen montaj çalışması ile cadde daha renkli hale geldi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tüm il genelinde olduğu gibi buradaki sardunyaların da bakımını düzenli olarak yapacak.

Kaynak: Bültenler