İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, gözünü "play-off"a dikti Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde geçirdiği ikinci sezonda Türkiye Kupası'nda finale kalan ancak Fenerbahçe Öznur Kablo'ya mağlup olarak hedeflediği kupayı elde edemeyen İzmit Belediyespor'da şimdiki hedef, play-off oynayıp ligi üst sıralarda bitirmek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde geçirdiği ikinci sezonda Türkiye Kupası'nda finale kalan ancak Fenerbahçe Öznur Kablo'ya mağlup olarak hedeflediği kupayı elde edemeyen İzmit Belediyespor'da şimdiki hedef, play-off oynayıp ligi üst sıralarda bitirmek.

İzmit Belediyespor, 2017-2018 sezonu sonunda oynanan Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off finalinde Mersin Basketbol'un seriyi 3-1 kazanmasıyla Süper Lig'e çıkma şansını kaybetti. Yakın Doğu Üniversitesi'nin faaliyetlerini sonlandırma kararı almasının ardından İzmit temsilcisi, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Süper Lig'e davet edildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. sezonunu geçiren İzmit Belediyespor, tarihinde Türkiye Kupası'nda ilk kez finale kalmayı başardı.

Adana'da 7 Mart'ta yapılan final maçında Fenerbahçe Öznur Kablo'ya 77-61 mağlup olan İzmit temsilcisi, tarihinde bir ilki başarma şansını kaybetti.

İzmit Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 31 puanla 5. sırada yer alıyor.

Okul: "FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı garantilemek istiyoruz"

İzmit Belediyespor'un başantrenörü Hasan Fırat Okul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı, yarı finalinde de Beşiktaş TRC İnşaat'ı mağlup ettiklerini belirterek, kupada bu şekilde finale yükseldiklerini anımsattı.

Finali de Fenerbahçe Öznur Kablo'yla oynayınca kupada 3 büyük kulüple mücadele etmiş olduklarını ifade eden Okul, bu süreçte 7 günde 4 maç yaptıklarını kaydetti.

Okul, bu sebeple dinlenme şansı bulamadıklarını dile getirerek, "İyi işler yaptık, Fenerbahçe'yle son çeyreğe kadar başa baş mücadele ettik. Takım oyunundan uzaklaşınca sayı da bulamadık ve kopma oldu ancak kente bu heyecanı yaşatabilmek de çok güzeldi." diye konuştu.

Ligde düşme potasındaki takımlarla aralarında birkaç galibiyet fark olduğunu aktaran Okul, bu yıl zorlu bir lig geçirdiklerini bildirdi.

Okul, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u yenmelerinin kendilerine play-off kapısını araladığını belirterek, "Hedefimiz ligi bitirebildiğimiz kadar üst sırada bitirip play-off'ta da iyi bir yer edinip önümüzdeki yılın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası organizasyonuna katılmak. Takımımız bu ligdeki 2. senesinde bunları başarıyor. Altyapımızı kuvvetlendirip A takımda da kalıcı bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Özge: "Takım, FIBA Avrupa Kupası'na katılma hedefiyle kuruldu"

Takım kaptanı Özge Kavurmacıoğlu da ligde 2. seneleri olduğunu ve her zaman daha iyi sonuçlar elde etmek için mücadele verdiklerini vurgulayarak, bu yıl, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılma hedefiyle takımın kurulduğunu söyledi.

Türkiye Kupası'nda final oynamalarının takım içindeki enerjiyi yükselttiğine işaret eden Özge, "Türkiye Kupası'na bakıldığında 3 büyük kulüple maç yaptık. Maçlara bakıldığında biz de 3 büyükler gibiydik. Yönetim ve taraftarlarımız otobüslerle Adana'ya geldi. Güzel mücadele ettik ama kupayı kazanamadık. Hedefimiz bu şekilde mücadele edip ligi üst sıralarda bitirip play-off'ta iyi yerde bulunmak. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası hedefimiz devam ediyor, Avrupa'da da inşallah iyi yerler için mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA