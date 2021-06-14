İzmit Bağdat Caddesi'nin çehresi değişti
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İzmit Bağdat Caddesi'nin çehresi değişti

İzmit Bağdat Caddesi'nin çehresi değişti
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde aşınma asfaltı serimi sonrası yol çizgileri de çekildi

Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde son kat aşınma asfaltı serilen Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yol çizgilerini çekti. Araç trafiğinin düzenlenmesi için çekilen yol çizgileri ve dekoratif aydınlatmalarla birlikte estetik bir görüntüye kavuşan Bağdat Caddesi ışıl ışıl oldu.

CADDE BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Kandıra Kavşağından Mehmet Ali Paşa Cami önüne kadar olan 550 metre uzunluğundaki İzmit Bağdat Caddesi'nde bin 150 metre bordür, 2 bin 970 ton pmt serimi ve 3 bin 310 metrekare baskı beton imalatı, ayrıca 663 metreküp kaldırım kazısı ve 265 metreküp kaldırım dolgu çalışması yapılmıştı. Binder asfalt serimi sonrası asfaltın son katmanı olan aşınma asfaltı serimi de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Bağdat Caddesi'ne 800 ton aşınma asfaltı serildi.

ESETETİK BİR GÖRÜNTÜYE KAVUŞTU

Bağdat Caddesi'ne plent miks temel, binder asfalt serimi sonrası belirli bir süre geçtikten sonra yol konforunu arttırmak için son kat aşınma asfaltı da serilerek cadde vatandaşın hizmetine sunuldu. İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi yol çizgileri dekoratif aydınlatmasıyla estetik bir görüntüye kavuştu.

Kaynak: Bültenler

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