İzmit Alikahya Akarsu Caddesi asfaltlandı
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İzmit Alikahya Akarsu Caddesi asfaltlandı

İzmit Alikahya Akarsu Caddesi asfaltlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, İzmit Alikahya Akarsu Caddesinde 700 ton asfalt kullanarak yolu daha kullanışlı hale getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen taleplere cevap vermek ve kent içi ulaşımında güvenlik ve konforu artırmak için asfaltlama çalışmaları ile yolları yeniliyor. Tam kapanca süresince İzmit ilçesinde cadde ve bulvarlarda üstyapı çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit yollarını yenileyerek vatandaşlara daha modern bir şekilde sunuyor.

İKİ MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri çalışmalarını Kartepe Köseköy Mahallesi ile İzmit Alikahya Mahallerinin birbirine bağlayan Akarsu Caddesi'nde sürdürdü. Ekipler çalışmalarını özverili şekilde tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

BİN TON ASFALT SERİLDİ

Caddede asfaltlama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, iki ilçe arasında ulaşımın sağlandığı, araç trafiğinin oldukça yoğun olduğu caddenin yol güvenliği ve konforunu arttırdı. 600 metre uzunluğundaki Alikahya Akarsu Caddesi'nde bin ton asfalt serimi yapıldı.

Kaynak: Bültenler

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