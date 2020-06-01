İzmit Ahududu Sokak yenilendi
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İzmit Ahududu Sokak yenilendi

İzmit Şirintepe Mahallesi'nde bulunan ve önemli bir güzergah üzerindeki D-100 Karayoluna katılım kolu olarak kullanılan Ahududu Sokak'ta yol onarımı yapıldı.

İzmit Ahududu Sokak yenilendi
01.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:49

İzmit Şirintepe Mahallesi'nde bulunan ve önemli bir güzergah üzerindeki D-100 Karayoluna katılım kolu olarak kullanılan Ahududu Sokak'ta yol onarımı yapıldı.

Virüs salgını nedeni ile araç yoğunluğunun az olması ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarını fırsat bilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep veya ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen yollarda yol onarımları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Şirintepe Mahallesinde bulunan ve D-100 Karayoluna katılımda kullanılan Ahududu Sokak'ta yol onarımı gerçekleştirdi. Ekipler, yolun bozulan kısmını Trimer kazı yaparak kaldırdıktan sonra kazılan bölgelere asfalt serimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile önemli bir güzergah üzerinde bulunan yolun konforu arttırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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