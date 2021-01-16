İzmirliler kumru ve simit fırınlarında kuyruk oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İzmirliler kumru ve simit fırınlarında kuyruk oluşturdu

16.01.2021 13:16 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:29
İzmirliler kumru ve simit fırınlarında kuyruk oluşturdu

HAFTASONU uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İzmir Alsancak'ta bulunan kumru ve simit fırınlarında uzun kuyruklar oluştu.

HAFTASONU uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İzmir Alsancak'ta bulunan kumru ve simit fırınlarında uzun kuyruklar oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulan fırınlar, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. İzmir'in  Alsancak semtindeki tarihi kumru ve simit fırınları ise her hafta sonu vatandaşlarla dolup, taşıyor.  Önlerinde uzun kuyruklar oluşan kumru ve fırınlardan vatandaşlar kumru, simit (gevrek) ve boyoz alıyor.

İzmir'in 60 yıllık 'Gevrek' ustası olan ve 2 hafta önce 88 yaşında hayatını kaybeden Zeynel Ergin'in fırınını ise artık oğulları işletiyor. Alsancak'ın ilk gevrek fırını, yoğun ilgi görüyor.Ergin'in oğlu Ömer Ergin, "Eski yoğunluğumuz yok ama kısıtlamada açık olmamız iyi oluyor. Daha çok bu civarda çalışan müşterilerimiz geliyor. İzmir'in gevreğini seven müşterilerimiz bizi ziyaret ediyor. Sabah işe gidiş saatlerinde ve öğlen saatlerinde yoğunluğumuz oluyor" dedi.Fırına simit almaya gelen Ebru Erdoğan ise, "Bornova Sokağı'nda mali müşavirlik ofisinde çalışıyorum. Gevrek ve kumru için başka yere gitmiyorum. Son zamanlarda boyoz da alıyorum. Bu civardaki herkes bu fırına gelir zaten. Gevrek denilince başka bir yer akıllara gelmiyor. Kısıtlamada fırınların açık olması çok işimize yarıyor. Bir fırsat olmuş oluyor. Yürüyüş yapmış oluyoruz. Yılbaşının ertesi gününde bile çok büyük kuyruklar vardı" diye konuştu.Alsancak'ta oturan Sinan Kaygısız da "Hafta sonlarını genelde evde geçiriyoruz. Evim Alsancak'ta olduğu için bu fırına çok geliyorum. Mahallemin lezzetli işletmelerinden alışveriş yapıyorum. Hem yürüyüş yapmış da oluyorum. Taze gevrek alıyorum. Odun ateşinde pişen ürünleri çok güzel" dedii. 

- İzmir
İzmirliler kumru ve simit fırınlarında kuyruk oluşturdu
İzmirliler kumru ve simit fırınlarında kuyruk oluşturdu
İzmirliler kumru ve simit fırınlarında kuyruk oluşturdu
İzmirliler kumru ve simit fırınlarında kuyruk oluşturdu
İzmirliler kumru ve simit fırınlarında kuyruk oluşturdu
İzmirliler kumru ve simit fırınlarında kuyruk oluşturdu
İzmirliler kumru ve simit fırınlarında kuyruk oluşturdu
İzmirliler kumru ve simit fırınlarında kuyruk oluşturdu
İzmirliler kumru ve simit fırınlarında kuyruk oluşturdu
İzmirliler kumru ve simit fırınlarında kuyruk oluşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Hande Erçel Yıldız Tilbe Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Tolga Ciğerci Abdullah Avcı Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmirliler kumru ve simit fırınlarında kuyruk oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 13:29:02. #1.14#
title