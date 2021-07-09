İzmirli kahvehaneci iş yerinde 16'ncı kan bağışı kampanyasını gerçekleştirdi
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İzmirli kahvehaneci iş yerinde 16'ncı kan bağışı kampanyasını gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kahvehane işleten Mehmet Çetin, Türk Kızılayı kan stoklarına destek için 4 yıl önce başlattığı bağış kampanyasının 16'ncısını düzenledi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kahvehane işleten Mehmet Çetin, Türk Kızılayı kan stoklarına destek için 4 yıl önce başlattığı bağış kampanyasının 16'ncısını düzenledi.

Kan bağışı konusunda duyarlılığı ile tanınan Çetin, 16'ncı buluşmayı da yine kahvehanesinde gerçekleştirdi.

Çetin, gazetecilere, gönüllü olarak bağış kampanyaları organize ettiğini, bunun için de ilçe halkından destek istediğini söyledi.

Kendi sosyal hesabımdan duyuru yaptığını anlatan Çetin, "Burada hem müşterilerim hem de çağrıyı duyanlar bu sese kulak veriyorlar. Düzenlediğimiz 16'ncı kampanyaya kan bağış desteğini veren herkese bu duyarlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte bu kan bağış kampanyalarının devamını getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kan bağışçılarından İbrahim Güleç de "Kahveci esnafımız Mehmet Çetin ağabeyimizin kendi sosyal hesabından bu çağrısına kulak verdik. Çünkü Türk Kızılay toplum yararına hizmet veren ve aynı zamanda insanların yardımına koşan önemli bir kamu kurumudur. Ben de kan bağışı yaparak destek oldum." diye konuştu.

İzmirli kahvehaneci iş yerinde 16'ncı kan bağışı kampanyasını gerçekleştirdi
İzmirli kahvehaneci iş yerinde 16'ncı kan bağışı kampanyasını gerçekleştirdi
İzmirli kahvehaneci iş yerinde 16'ncı kan bağışı kampanyasını gerçekleştirdi
İzmirli kahvehaneci iş yerinde 16'ncı kan bağışı kampanyasını gerçekleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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