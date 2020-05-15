İzmirli gençler günler sonra deniz havası aldı
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İzmirli gençler günler sonra deniz havası aldı

İzmirli gençler günler sonra deniz havası aldı İZMİR'de, kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençler günler sonra Kordon'da arkadaşlarıyla buluştu.

15.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 14:16

İzmirli gençler günler sonra deniz havası aldı İZMİR'de, kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençler günler sonra Kordon'da arkadaşlarıyla buluştu.

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençler, 15.00'a kadar olan sokağa çıkma izninde, arkadaşlarıyla buluştu. Sıcak havanın tadını çıkaran gençler, banklarda oturarak arkadaşlarıyla birlikte sohbet etti. Sokağa çıktığı için çok mutlu olduğunu ve sanki ilk defa dışarı çıkıyormuş gibi bir his yaşadığını söyleyen Doğukan Cengiz (20), "Gerçekten şu an çok mutluyum. Bize bu imkanı veren bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır göremediğim kız arkadaşımın yanına geldim. Şu an benden mutlusu yok" dedi. Oğuzhan Karaaslan (20) ise, "Yaklaşık bir buçuk aydır dışarıya çıkmıyoruz. Çok iyi geldi. Çok mutluyum. Bugün iznimizi yürüyüş yaparak değerlendireceğiz" diye konuştu. Yıldız Akmeşe (19) de, "Geziyoruz, şarkılar söylüyoruz Şu an aşırı mutluyum" ifadelerini kullandı. Arkadaşlarına yaklaşık 2 ay sonra kavuştuğunu dile getiren Zerda Akmeşe (17) ise, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızla kavuştuğumuz için çok daha mutluyuz. Uzun zamandan beri görüşemiyorduk. Her yer kapalı ama çıkıp hava almak çok iyi geldi." Arkadaşlarıyla birlikte kordonda şarkı söyleyeceklerini dile getiren Yüsra Demirkaya (17) da, şöyle devam etti: "İki ay sonra dışarı çıktım kendimi çok iyi hissediyorum. Kapının önüne bile çıkmıyorduk. Kordonda şarkılar söyleyeceğiz, sohbet edeceğiz, eğleneceğiz." İkra Karaca (18) ise, ilk defa dışarı çıkıyormuş gibi hissettiğini söyleyerek, "İlk defa sokağa çıkmış gibiyim. Çok mutluyum. Kendimize geldik" dedi.

İzmirli gençler günler sonra deniz havası aldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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