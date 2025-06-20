İzmir yangın söndü mü 20 Haziran Cuma? İzmir'de nerede yangın çıktı?

İzmir yangın söndü mü 20 Haziran Cuma? İzmir'de nerede yangın çıktı?
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İzmir'de TIR'da çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. İzmir yangın söndü mü 20 Haziran Cuma? İzmir'de nerede yangın çıktı?

İzmir Çevre Yolu'nda çıkan TIR yangını, alevlerin ormana sıçramasıyla birlikte büyük bir tehdit oluşturdu. Bölgeye havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir yangın söndü mü 20 Haziran Cuma? İzmir'de nerede yangın çıktı?

İZMİR YANGIN SÖNDÜ MÜ?

İzmir Çevre Yolu'nda saat 15.00 sıralarında TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ormana da sıçradı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter ve 5 arazöz ile 1 su ikmal aracı sevk edildi. 9 dakika içinde ilk müdahalesi yapılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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