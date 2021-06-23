İzmir Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü numarası kaç? İZSU iletişim bilgileri, numarası nedir?
İzmir'in bazı bölgelerinde vatandaşlar musluklardan akan kötü kokulu sulardan dolayı İZSU Genel Müdürlüğü'nden bilgi almak istiyor. Vatandaşlar İzmir Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü numarası kaçtır merak etti. Peki, İZSU numarası ne? İzmir Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü iletişim bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
İZSU iletişim bilgileri kaçtır merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, İZSU açılımı nedir? İzmir Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü iletişim bilgileri kaçtır?
İZSU NEDİR, AÇILIMI NE?
İZSU'nun açılımı "İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü" demektir.
İZSU İLETİŞİM BİLGİLERİ
İZSU resmi web sitesindeki iletişim bilgileri şu şekilde:
"Hemşehrilerimiz su aboneliği ile her türlü işlemleri için www.izsu.gov.tr web sitesinden yararlanabilir.
Yine aynı sitedeki online işlemler başlığı altında fatura, borç ve arıza takip işlemleri sorgulanabilir.
Hemşehrilerimiz; rögar tıkanıklığı, kanal ızgaraları ve kanal baca temizlikleri, yeni branşman kol bağlantı işlemleri, kanal deşarj, vidanjör gibi tüm kanalizasyon işlemleri için
0 232 293 70 69 - 293 70 00 numaralı telefonlardan bilgi edinebilir.
Su ve kanal ile ilgili konularda görüş,öneri ve şikayetleriniz içinALO 185'e günün her saati bildirebilirsiniz."
- İZSU iletişim numarası : 0 232 293 70 69 veya 0 232 293 70 00