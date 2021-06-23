İzmir Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü numarası kaç? İZSU iletişim bilgileri, numarası nedir?

İzmir'in bazı bölgelerinde vatandaşlar musluklardan akan kötü kokulu sulardan dolayı İZSU Genel Müdürlüğü'nden bilgi almak istiyor. Vatandaşlar İzmir Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü numarası kaçtır merak etti. Peki, İZSU numarası ne? İzmir Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü iletişim bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz...