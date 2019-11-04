İzmir ödemiş kestane festivali ile şenlendi

04.11.2019 12:01

Ödemiş Kestane Festivali ile şenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinin kırsal mahalleri Bıçakçı ve Kemer'de düzenlenenen kestane festivali, hareketli ve renkli bir hafta sonu yaşattı. Festivale katılan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer sırıkla kestane hasadı yaptı.

Türkiye'nin sayılı kestane üretim merkezlerinden Ödemiş, hafta sonu kestane festivaline ev sahipliği yaptı. Ödemiş Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle organize edilen festivalde üreticinin zahmetli hasat dönemi sonucunda elde ettiği ürünler vitrine çıktı. İlk kez düzenlenen festival büyük ilgi gördü. Festivalin ilk günü olan 2 Kasım'da Aydın Dağları üzerinde yer alan kırsal Bıçakçı Mahallesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bıçakçı Bedriye Baykaş İlokulu ve Ortaokulu bahçesindeki etkinliklerde Bıçakçı Yörük Türkmen Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ozanı Uşaklı Turan Şahin ve yerel sanatçı Kemal Özgün sahne aldı. Katılımcılara kestane kebap ve kestaneli pilav ikramı yapıldı.

1170 RAKIMDA FESTİVAL HEYECANI

Festivalin ikinci ve son gününe Bozdağlar üzerindeki 1170 rakımlı kırsal Kemer Mahallesi meydanı evsahipliği yaptı. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi, İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ve İzmir'den de davetlilerin katıldığı festival büyük ilgi gördü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası açılış konuşmasını yapan Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Ödemiş'in birçok üründe olduğu gibi kestane üretiminde de önde olduğuna dikkati çekti. Ödemiş ve çevresinin kestane üretimi açısından farklı özelliklere sahip olduğunu söyleyen Altıntaş, bu ürünün ihracatında da payını her geçen yıl artırdığını kaydetti. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de Ödemiş ve Beydağ'ın toplam 5 bin tona yaklaşan üretime sahip olduğunu belirtip, Kestane üreticimizin elbette sorunları ve talepleri var. Orman alanlarında kalan kestane ağaçlarımızın orman alanından çıkarılması adına bir talepleri mevcut. Bölge milletvekillerimizin bu konuyu dile getirdiklerinde inanıyoruz ki çözüm geliştirilecektir. Ayrıca Çin'den kestane ithal edilmesine son verilmesi ve bu ülkeden gelen ürünlerin yerli ürünmüş gibi satışının önlenmesi de ayrıca önem taşıyor. Kestane kebap, üreticimizin yanında olmak, böyle güzel etkinliklerle bir arada olmak sevap dedi.

2 BİN KİŞİLİK ZEYBEK GÖSTERİSİNİN MİMARLARI ALKIŞ ALDI

29 Ekim'de Ödemiş'te düzenlenen 2 bin kişilik zeybek gösterisinin mimarları olan eğitmenlerden oluşan bir grup da zeybek gösterisi ile Kestane Festivali'ne hareket kattı. Ödemiş'in adını dünyaya duyuran Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi eğitmenleri uzun süre alkışlandı. Festivalde sahne alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası katılımcılara müzik ziyafeti çekti. Bıçakçı'da olduğu gibi Kemer'de de Ödemiş kestanesi ile hazırlanan pilav büyük ilgi gördü. Ödemiş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü taramalarına devam ederken Ödemiş Belediyesi Deneme ve Bilim Merkezi de açtığı stantla çocukların ilgi odağı oldu.

NEPTÜN SOYER'DEN KESTANE HASADI

Festivale katılan İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, İzmir Milletvekili Kani Beko ve belediye başkanları ile birlikte kestane hasadı yaptı. Sırıkla kestane silkeleyen Neptün Soyer, üreticinin son derece zahmetli bir hasadın neticesinde tüketiciye kestane ulaştırdığını söyledi. Soyer ve beraberindekilerin kestane hasadı renkli görüntülere sahne oldu. Daha sonra festival hatırası olarak kurulan salıncakta Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş yardımıyla sallanan Soyer, stantları tek tek ziyaret ederek ürünler hakkında bilgiler aldı. Belediye başkanları da daha sonra eşlerini salıncakta salladı. Vatandaşlar Soyer ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Festival kapsamında düzenlenen panelle üreticiler bilgilendirildi.

Kaynak: DHA