İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, 'mülteciler için okul yapılacağı' iddialarını yalanladı Açıklaması - Haberler
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İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, "mülteciler için okul yapılacağı" iddialarını yalanladı Açıklaması

AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü,

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Milli Mücadele kahramanı Mustafa Necati Bey'in adını taşıyan, İzmir'in Konak ilçesindeki okulun yıkılıp yerine mülteciler için okul yapılacağı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

İZMİR (AA) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Milli Mücadele kahramanı Mustafa Necati Bey'in adını taşıyan, İzmir'in Konak ilçesindeki okulun yıkılıp yerine mülteciler için okul yapılacağı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Konak ilçesindeki Necatibey Ortaokulu olarak kullanılan binanın depreme dayanıklı olmadığı için yıkım kararı verildiği ve bölgenin ihtiyacını karşılayamaz durumda olması nedeniyle yerine 32 derslikli yeni deprem yönetmeliğine uygun tam donanımlı okul binası yapılacağı belirtildi.

Söz konusu okulda iddia edildiği gibi mülteci çocukların değil mahalledeki çocukların eğitim göreceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Necatibey Ortaokulu tescilli bina olmayıp tescil edilmesi de ilgili kurul tarafından uygun görülmemiştir. Yerine yapılacak yeni okul binası 32 derslikli olup bölgenin eğitim ihtiyacını karşılayacak ve mülteci çocuklar için değil bölgedeki okul çağındaki tüm çocuklarımıza hizmet verecektir. 32 derslikli yeni okul binasının yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup, en kısa sürede öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır."

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AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri
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