Sabah saatlerinden itibaren birçok kişi, "29 Mayıs İzmir metro seferleri iptal mi?" sorusunun cevabını arıyor. İzmir'de yaşanan grev sürecinin ESHOT otobüs seferlerini etkilediği bildirilirken, İzmir Metro ve Konak Tramvayı seferlerinin durumu da araştırılıyor. Peki, İzmir metro çalışıyor mu? SON DAKİKA!

İZMİR METRO ÇALIŞIYOR MU?

SHOT otobüs seferlerinde grev nedeniyle aksamalar yaşanmaktadır. İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının bağlı bulunduğu DİSK/Genel-İş Sendikası'nın aldığı grev kararı doğrultusunda, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla otobüs seferlerinde kesintiler olacağı bildirilmiştir.

İZMİR METRO SEFERLERİ

29 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla İzmir Metro ve tramvay seferleri normal şekilde devam etmektedir.