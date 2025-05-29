İzmir metro çalışıyor mu? SON DAKİKA!

İzmir metro çalışıyor mu? SON DAKİKA!
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İzmir metro çalışıyor mu? sorusu, 29 Mayıs 2025 tarihinde toplu ulaşımı kullanmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Özellikle grev haberlerinin ardından, İzmir'de toplu taşımanın durumu gündemi meşgul ediyor. Peki, İzmir metro bugün çalışıyor mu?

Sabah saatlerinden itibaren birçok kişi, "29 Mayıs İzmir metro seferleri iptal mi?" sorusunun cevabını arıyor. İzmir'de yaşanan grev sürecinin ESHOT otobüs seferlerini etkilediği bildirilirken, İzmir Metro ve Konak Tramvayı seferlerinin durumu da araştırılıyor. Peki, İzmir metro çalışıyor mu? SON DAKİKA!

İZMİR METRO ÇALIŞIYOR MU?

SHOT otobüs seferlerinde grev nedeniyle aksamalar yaşanmaktadır. İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının bağlı bulunduğu DİSK/Genel-İş Sendikası'nın aldığı grev kararı doğrultusunda, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla otobüs seferlerinde kesintiler olacağı bildirilmiştir.

İzmir metro çalışıyor mu? SON DAKİKA!

İZMİR METRO SEFERLERİ

29 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla İzmir Metro ve tramvay seferleri normal şekilde devam etmektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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