- İzmir merkezli silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne operasyon: 9 kişi tutuklandı
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- İzmir merkezli silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne operasyon: 9 kişi tutuklandı

20.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:35

İzmir merkezli silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne operasyon: 9 kişi tutuklandı İzmir merkezli yasadışı silah ticareti yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 40 şüpheliden 9'u tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir merkezli silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne operasyon: 9 kişi tutuklandı

İZMİR - İzmir merkezli yasadışı silah ticareti yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 40 şüpheliden 9'u tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı, Tire, Selçuk, Bayındır ilçeleriyle Aydın'ın Kuşadası ilçesi ve Antalya'da yasadışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 45 şüphelinin yakalanması amacıyla 16 Şubat tarihinde sabah 06.00'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, operasyonda haklarında arama kararı bulunan 40 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda ise 17 adet tabanca ve şarjör, 13 adet av tüfeği, çok miktarda tabanca ve av tüfeği fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 19 Şubat tarihinde Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İzmir merkezli silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne operasyon: 9 kişi tutuklandı
- İzmir merkezli silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne operasyon: 9 kişi tutuklandı
- İzmir merkezli silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne operasyon: 9 kişi tutuklandı
- İzmir merkezli silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne operasyon: 9 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT

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