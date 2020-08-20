İZMİR Lunapark'ta halatı kopup, düşen oyuncakta yaralanan Deniz Kaplan o anları anlattı
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İZMİR Lunapark'ta halatı kopup, düşen oyuncakta yaralanan Deniz Kaplan o anları anlattı

Lunapark'ta halatı kopup, düşen oyuncakta yaralanan Deniz Kaplan o anları anlattıİZMİR'in Gaziemir ilçesinde, lunaparktaki bir oyuncağın halatının kopması sonucu düşerek 3 kişi yaralanırken, olayda yaralanan Deniz Kaplan o anları anlattı.

20.08.2020 15:20 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:26

Lunapark'ta halatı kopup, düşen oyuncakta yaralanan Deniz Kaplan o anları anlattı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, lunaparktaki bir oyuncağın halatının kopması sonucu düşerek 3 kişi yaralanırken, olayda yaralanan Deniz Kaplan o anları anlattı. Kaplan, "Yeğenlerim hala yatıyor. Çok ucuz yırttık. Çakılana kadar düştüğümüzü anlamamıştık" dedi.

Gaziemir'de yaşayan Deniz Kaplan (25), geçen 18 Ağustos Salı günü saat 23.30 sıralarında Karşıyaka'dan gelen yeğenleri İğde Sena Ortaç (15) ve Nisanur Altundağ (15) ile Sarnıç mahallesindeki bir lunaparktaki asansör kulesi oyuncağına bindi. Oyuncak aşağıya doğru indiği sırada iddiaya göre, halatının kopması sonucu yere çakıldı. kaplan ve iki yeğeni yaralandı. Kaplan'ın eşi Mustafa Kaplan'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Belinden yaralanan Kaplan ve Altundağ ile belinde kırık bulunan Ortaç tedaviye alındı. Hastanedeki müdahalelerin ardından yaralıların 3'ü de taburcu edildi. Ortaç'ın 6 hafta boyunca hareketsiz şekilde evde yatacağı ve tedavi sürecine bu şekilde devam edileceği öğrenildi. Yaralanan 3 kişi ve ailelerinin şikayeti üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

'VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ'

Olaydan yaralı olarak kurtulan Deniz Kaplan, yaşadıkları o anları DHA muhabirine anlattı. Kaplan, "Yeğenlerim o gün bana gelmişti. Onları gezdirmek için dışarı çıkardım. Lunaparka gitmek istediklerini söylediler. Gittiğimizde korktukları için benim de onlarla binmemi istediler. Oyuncak yukarıya çıktıktan sonra bir anca büyük bir gürültüyle yere çakıldı. Çocukların biri kendini hemen yere attı, diğeri ağlamaya başladı. Ben de çok korktum ama onlara yardımcı olmaya çalıştım. Eşim ve küçük kızım da oradaydı. Onlar da çok korktu" dedi.

Yaşanan olaya rağmen lunaparkın halen açık olduğunu belirten Kaplan, "Olayı çok ucuz atlattık. Çakılana kadar düştüğümüzü anlamamıştık. Çocuğum küçük olduğu için yatamıyorum. Tam olarak iyileşmesem de ayağa kalkmak durumundayım. Verilmiş sadakamız varmış. Sorumlular hakkında şikayetçiyiz" dedi.

'OYUNCAK ESKİ GÖRÜNÜYORDU'

Yaralanan Deniz Kaplan'ın eşi Mustafa Kaplan (31), olay nedeniyle psikolojik olarak çok etkilendiklerini söyledi. Kaplan, "Eşimi ve yeğenlerini oyuncağa bindirdikten sonra kendi kızımı salıncakta sallıyordum. O sırada arkamda büyük bir gürültü koptu. Döndüğümde çığlıkları ve ağlamaları duydum. Olayın ilk şokuyla hemen polisi ve ambulansı aradım. Bu kadar basit bir ihmalin olması aklıma gelmezdi. Aslında binmeden önce şüphelendim çünkü oyuncak çok eski görünüyordu. Allah'a şükür yine de hafif atlattık. Kendi çocuğumuz da olaydan sonra saatlerce ağladı. Gereken mercilere başvurduk. lunaparkın halen çalışıyor olması gururumuza dokunuyor. Oyuncak tamamen dolu da olabilirdi. Yetkililerden gerekeni yapmalarını rica ediyorum. Psikolojik olarak da çöküntüdeyiz. Eşimi ve yeğenlerimizi öyle görmek beni çok üzdü" diye konuştu.

İZMİR Lunapark'ta halatı kopup, düşen oyuncakta yaralanan Deniz Kaplan o anları anlattı

Kaynak: DHA

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