İzmir kavşakta kamyon otomobile çarptı 1 ölü, 3 yaralı

16.09.2019 13:20

Kavşakta kamyon otomobile çarptı 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Kınık ilçesinde kamyonun kavşakta sol yanından çarptığı otomobilde bulunan 4 kişiden sürücü Atmaca Arık (65) öldü, diğer 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Soma- Bergama karayolu Kınık Kavşağı'nda meydana geldi. Gelini Kader Arık (22), torunları Oğulcan Arık (5) ve Elif Arık'ı (3) yanına alan Atmaca Arık (65), yönetimindeki 34 DB 4279 plakalı otomobille, rahatsız olan torunlarını muayene ettirmek için Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıktı. Kınık Kavşağı'ndan kontrolsüz olarak ana yola çıktığı öne sürülen Arık'ın yönetimindeki otomobilin sol tarafına, Bergama yönünden Soma yönüne giden Veli Fidan yönetimindeki 35 L 5885 plakalı kamyon çarptı. Yaklaşık 100 metre sonra durabilen otomobil hurdaya dönerken, araçtakiler kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçta sıkışan sürücü Atmaca Arık'ı kurtardı. Ancak yapılan kontrolde, Atmaca Arık'ın öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan Kader Arık ile çocukları Oğulcan Arık ve Elif Arık ise ambulanslarla, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası yaralılardan Elif Arık, İzmir Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Atmaca Arık'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Veli Fidan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA