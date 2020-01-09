İzmir kadavradan yapılan naklin ardından ölen ali uslu'nun otopsi yapıldı

09.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:32

Kadavradan yapılan naklin ardından ölen Ali Uslu'nun otopsi yapıldı

İZMİR'de eşi İbrahim Tekin'in, "Bakımsızsın" diyerek, dövdüğü ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 38 yaşındaki Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yoğun bakımda tedavi gören Ali Uslu da yaşam mücadelesini kaybetti. Uslu'nun İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi yapılan cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin'in, "Bakımsızsın" diyerek dövüp, ağır yaraladığı Filiz Tekin'in kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde geçen 15 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Filiz Tekin'in organlarının bağışlanması kararı aldı. Aynı gün Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan operasyonlarla, Tekin'in böbrekleri Münire İnanç ve Ali Uslu'ya, karaciğeri ise Arife Aykut'a (60) nakledildi. Nakil işlemlerinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra, İnanç ve Aykut fenalaşmaları üzerine Ege Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hastalardan İnanç, geçen 2 Ocak Perşembe günü, Aykut ise 3 Ocak Cuma günü hayatını kaybetti. Ali Uslu da geçen 28 Aralık'ta, durumunun kötüleşmesi üzerine Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. İnanç ile Aykut'un cenazeleri, memleketleri Denizli'de toprağa verildi. Aileler, olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 10 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Uslu da dün öğle saatlerinde acı haber geldi. Uslu'nun ölümü yakınlarını yasa boğdu.

CUMARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLMESİ PLANLANIYOR

Uslu'nun cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Uslu'nun yakınları tarafından alınan cenazesi Örnekköy Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Uslu'nun cenazesinin 11 Ocak Cumartesi günü toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.

'20 GÜN ÖNCE ÇAY İÇİYORDUK, ŞİMDİ TOPRAĞA VERECEĞİZ'

Uslu'nun kardeşi Atilla Uslu, kendisinin de böbrek hastası olduğunu belirtip, "Abim, geçen 15 Aralık'ta gelen telefon üzerine apar topar hastaneye gitmiş.

Burada yapılan tahlil sonuçlarında, doku ve kan örneklerinin uyuşmasının üzerine hemen operasyona alınıp, organ nakli oldu. Bizim öğlene doğru haberimiz oldu. Ameliyattan çıktıktan sonra ziyaret ettik, gayet sağlıklıydı. Beraber fotoğraf çektirdik, gülümsedik, kendisini biraz yürüttüm.

İki gün sonra birden kötüleşip yoğun bakıma kaldırıldı. Sonrasında ise bir daha abimi göemedim. Sonuna kadar bu işin takibindeyiz. Bu operasyonda bir eksiklik var, mutlaka çok önemli bir şey atlandı. Çünkü nakil yaılan 3 hasta da yaşamını kaybetti. Aile olarak yıkıldık. Ağabeyimle 20 gün önce çay içiyorduk, şimdi onu toprağa vereceğiz. Şaşkınlık ve üzüntü içindeyiz" dedi.

Kaynak: DHA