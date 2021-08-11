İzmir İtfaiyesi alkışlarla uğurlandı alkışlarla karşılandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dayanışma anlayışı kapsamında Antalya ve Muğla'da yangın söndürme çalışmalarına katılan İzmir İtfaiyesi Dairesi Başkanlığı ekipleri İzmir'e alkışlarla uğurlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dayanışma anlayışı kapsamında Antalya ve Muğla'da yangın söndürme çalışmalarına katılan İzmir İtfaiyesi Dairesi Başkanlığı ekipleri İzmir'e alkışlarla uğurlandı. İzmir'de de alkışlarla karşılanan ekipler göz yaşlarını tutamadı.

Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına ilk gününden itibaren destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli, Bodrum'dan alkışlarla uğurlandı.

Bodrum'dan İzmir'e dönen ekibi Yenişehir İtfaiye merkez binasında meslektaşları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran karşıladı.

Devran "Sizlerle gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye orman yangınlarında gece-gündüz mücadele eden kahramanları konuşuyor. Siz de bu kahramanların arasındasınız. Bizlerde bu teşkilatın bir parçası olduğumuz için gurur duyduk hepinizle. Sağ olun, var olun" dedi.

İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse de "Sizler orada özverili çalışırken buradaki arkadaşlarınız da İzmir için teyakkuza geçti. Hepiniz sağ olun" diye konuştu.

"Bizde büyük bir iz bıraktılar"

Bodrum'dan dönen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Afet İşleri Koordinatör Amiri Abdül Duyulur duygularını şu sözlerle paylaştı: "Gerçekten Bodrum Belediyesi çalışanlarına, köylülere canı gönülden teşekkür ederiz. Çok güzel yürekli insanlar. Bizde büyük bir iz bıraktılar. "

İzmir İtfaiyesi personeli Mutlu Müzaç "Can kaybı olmaması için uğraştık, çoğu köyü de kurtardık. Sadece insanlar için değil, bir sürü canlı var ormanlarda. Duygusallaşıyor insan" şeklinde konuştu.

İzmir İtfaiyesi AKS Paramedik Sorumlusu Şenol Dereköy ise bu kadar büyük bir alanın yanmasını unutmayacağını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "10 gün içinde yeşil görüp de daha sonra siyah görmek, farklı bir travma yaratacak bende. Canlıların, yeşilin kaybını duygulara dökmek çok zor. Yörede yaşayan insanların yüzüne bakmanız yeterli. Konuşmadan yüzündeki duruş yetiyor. Bir daha böyle bir şey yaşanmasın, ailemizden ayrı kalmayalım. Dünyamız sandığımız gibi çok da büyük değil, yeşile ihtiyacımız var" dedi.

"Görevimizi layığıyla yaptık"

İzmir İtfaiyesi personeli Ömer Selçuk ise şöyle konuştu: "Biz oraya gittiğimiz andan itibaren hepinizin desteğini hissettik. Tam bir ekip ruhuyla çalıştık. Orada görevimizi layıkıyla yaptık. Yangın bölgeleri gerçekten bir savaş alanı gibiydi. Biz gittiğimiz her yerde maalesef duygusal olarak yıkıntı yaşadık. Çok olumsuz şeylerle karşılaştık. Hem doğanın durumu, hem de içindeki canlılar… Bizi çok üzdü. Burada bizim yokluğumuzu İzmirlilere hissettirmeyen ve bizi orada görev başındayken arayıp soran arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz zaten İtfaiye olarak çok büyük bir aileyiz. ve biz İtfaiyenin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve tüm İzmirlilerin adına orada görev yaptık"

İzmir İtfaiyesi Manavgat, Marmaris, Bodrum ve Milas'ta 54 personel, 6 itfaiye arazözü, 25 su tankeri, 3 itfaiye hizmet ve lojistik destek aracı ile hizmet verdi.

102 personel sahada görev yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İZSU, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ile Manavgat, Marmaris, Bodrum ve Milas'ta yangını kontrol altına almak için seferber oldu. İtfaiye Daire Başkanlığı 54 personel, 7 itfaiye arazözü, belediye birimlerinden gelen 25 su tankeri, 4 itfaiye hizmet ve lojistik destek aracı ile hizmet verdi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 23 personel, 2 su tankeri ile yangın söndürme çalışmalarına katılırken, 3 tane büyük kepçe, 3 dozer ve araçları taşıyacak 6 tırla bölgeye gitti. Ekipler itfaiyecilerin yangına müdahalesini sağlamak için yol açtı. İZSU Genel Müdürlüğü su tankerlerinin yanı sıra kuyulardan ve denizden su çekmek amacıyla 17 varisko pompa ile 13 personel sevk etti. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ise 5 arazöz ve 12 personel ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Kaynak: Habermetre