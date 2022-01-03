İzmir'i ayağa kaldıran kadına şiddet davasında şok gelişme

İZMİR'de iki çocuğunun gözleri önünde kendisini darp edip, bıçaklayan eşi Tekin Yaşmin (27) hakkındaki şikayetini geri çeken İran uyruklu Khadijeh Khodajou (25) verdiği dilekçede "Eşimle barıştım ve kızıma tedavi gerekiyor. Yabancı olduğum için eşimle birlikte Türk vatandaşı olmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Aliağa ilçesi, Kazımdirik Mahallesi 370'inci Sokak'ta yaşayan Tekin Yaşmin ile eşi Khadijeh Khodajou arasında 18 Eylül 2021'de saat 19.30 sıralarında evde tartışma çıktı. Yaşmin, 1'i engelli 2 çocuğunun gözü önünde Khodajou'yu dövüp, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Tekin Yaşmin, balkona kaçan eşinin peşinden giderek, burada da başına sehpayla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Khodajou, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Tekin Yaşmin ise tutuklandı. Khodajou'nun dövüldüğü anlar ise komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Khodajou'nun şikayetini geri çekmesini değerlendiren avukatı İslam Gezer ise mağdur şikayetten vazgeçse bile yargılamanın kamu davası niteliğinde devam edeceğini belirterek "Mağdur kadın, bilgimiz dahilinde olmaksızın şikayetinden vazgeçmiş olsa da bizler kadın hakları savunuculuğu kapsamında dosya içerisinde kalmaya ve davayı takip etmeye devam edeceğiz. Hukuk mücadelemiz azilname gelene kadar sürecek" dedi.