İzmir depreminin mucizesi Ayda'dan mesaj var: Ben iyiyim
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İzmir depreminin mucizesi Ayda'dan mesaj var: Ben iyiyim

10.11.2020 17:19 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:47

İzmir'de meydana gelen depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan ve geçen 7 Kasım Cumartesi taburcu edilen 3 yaşındaki Ayda Gezgin, sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde, "Ben çok iyiyim" dedi.

Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde annesiyle birlikte yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalan Ayda Gezgin, 91 saat sonra canlı olarak çıkarılarak depremin simgelerinden biri oldu.

KAMERALARA EL SALLADI

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra geçen 7 Kasım Cumartesi taburcu edilen küçük Ayda'nın sosyal medyada yeni görüntüleri yayınlandı. Babasının ve erkek kardeşinin de görüldüğü videoda Ayda'nın kameraya el sallayıp, "Ben çok iyiyim" demesi yer alıyor.

TABURCU EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edilmişti. Kızını ayakları çıplak, üzerine bir mont örterek kucağında taşıyan baba Uğur Gezgin ise gelen eleştirilere, "Ayda'nın ayakları yara içindeyken çorap giydiremezdim" yanıtını vermişti.

İzmir depreminin mucizesi Ayda'dan mesaj var: Ben iyiyim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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