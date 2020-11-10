İzmir depreminin mucizesi Ayda'dan mesaj var: Ben iyiyim
İzmir'de meydana gelen depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan ve geçen 7 Kasım Cumartesi taburcu edilen 3 yaşındaki Ayda Gezgin, sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde, "Ben çok iyiyim" dedi.
Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde annesiyle birlikte yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalan Ayda Gezgin, 91 saat sonra canlı olarak çıkarılarak depremin simgelerinden biri oldu.
KAMERALARA EL SALLADI
Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra geçen 7 Kasım Cumartesi taburcu edilen küçük Ayda'nın sosyal medyada yeni görüntüleri yayınlandı. Babasının ve erkek kardeşinin de görüldüğü videoda Ayda'nın kameraya el sallayıp, "Ben çok iyiyim" demesi yer alıyor.
TABURCU EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edilmişti. Kızını ayakları çıplak, üzerine bir mont örterek kucağında taşıyan baba Uğur Gezgin ise gelen eleştirilere, "Ayda'nın ayakları yara içindeyken çorap giydiremezdim" yanıtını vermişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı