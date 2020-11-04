İzmir'den acı haber; anneanne ile torununun cansız bedenine ulaşıldı
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İzmir'den acı haber; anneanne ile torununun cansız bedenine ulaşıldı

04.11.2020 00:47 | Son Güncelleme: 04.11.2020 00:51
İzmir'den acı haber; anneanne ile torununun cansız bedenine ulaşıldı

İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazda kalan anneanne ile torununun cansız bedenine ulaşıldı.

İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazda kalan anneanne ile torununun cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'deki son enkaz olan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nda, saat 22.20'de 6 yaşındaki Mahmut Baran Karael ve anneannesi Belgin Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan cansız bedenler, Ege Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU

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